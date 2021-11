Belenenses demarca-se da polémica do Belenenses SAD-Benfica e do que "anima os donos e gestores da B-SAD"

O Belenenses demarcou-se esta terça-feira da polémica que envolve o jogo entre Belenenses SAD e Benfica. Num longo comunicado da direção, o clube lamenta e diz não se "conformar" que, "em todo o Mundo, o seu emblema e o seu nome estejam a ser conotados com um dos mais tristes episódios de que há memória no futebol português"."[O Belenenses] Repudia que a B-SAD insista em se apresentar perante o mundo como Belenenses e que a Liga Portugal seja cúmplice nesse atentado à identidade, ao nome, aos valores e às marcas d’Os Belenenses. Continua a entender indigno que o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude tenha entregado à B-SAD o Estádio Nacional do Jamor, recentemente atapetado à custa dos contribuintes, para que a B-SAD desobedeça aos Tribunais, aí pratique crimes de desobediência qualificada e dê corpo a comportamentos empresariais e desportivos que não dignificam os valores do desporto (...)", pode ler-se.O Belenenses deseja a "rápida recuperação de todos os atletas infetados com Covid-19" e "gostaria, enquanto entidade de interesse público e formadora de milhares de atletas, que aquilo que substantivamente grave aconteceu não seja esquecido, não fique sem consequências e não siga o caminho menor de uma inexistente insuficiência regulamentar para o qual, agora, os seus atores pretendem dirigir, a questão sob o nevoeiro criado pelo artificial enredo de 'passa culpas'"."Na sequência dos recentes acontecimentos, o Clube de Futebol "Os Belenenses" vem tornar público o seguinte:• Lamenta e não se conforma que, em todo o Mundo, o seu emblema e o seu nome estejam a ser conotados com um dos mais tristes episódios de que há memória no futebol português.• Relembra que, há muito, que não quer estar ligado aos comportamentos, às opções estratégicas, às práticas empresariais, à ausência de cultura desportiva, às opiniões públicas e a tudo o que anima e move os donos e os gestores da B-SAD.• Relembra também que não tem qualquer vínculo ou ligação à B-SAD – há muito se desligou da B-SAD, porque, entre outras razões explicadas no anúncio de venda da sua participação social, considerava qualquer ligação com essa entidade um «penoso encargo reputacional, materialmente relevante e insustentável».• Repudia que a B-SAD insista em se apresentar perante o mundo como Belenenses e que a Liga Portugal seja cúmplice nesse atentado à identidade, ao nome, aos valores e às marcas d’Os Belenenses.• Continua a entender indigno que o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude tenha entregado à B-SAD o Estádio Nacional do Jamor, recentemente atapetado à custa dos contribuintes, para que a B-SAD desobedeça aos Tribunais, aí pratique crimes de desobediência qualificada e dê corpo a comportamentos empresariais e desportivos que não dignificam os valores do desporto – esse vínculo e essa entrega já foi ao ponto de ter desalojado a Seleção Nacional de Rugby de jogos internacionais.• Relembra que a confundibilidade promovida pela B-SAD e pela Liga Portugal, com a conivência activa de alguns órgãos de comunicação social, provoca sérios danos à reputação secular d’Os Belenenses, conquistada com o esforço e suor de milhares de atletas e adeptos.• Espera que este vergonhoso acontecimento traga, finalmente, à consciência de todos aqueles que, seja por lapso ou com intenção, identificam a B-SAD com Os Belenenses de que essa associação não é verdadeira, não é correta e que ofende quotidianamente Os Belenenses, os seus atletas, os seus funcionários, os seus sócios, os seus adeptos e a verdade do desporto e que provoca sérios danos na sua história, na sua identidade, na sua honra e no seu património.• Apela a todos aqueles que, seja por lapso ou com intenção, identificam a B-SAD com Os Belenenses que o deixem de fazer, encontrando neste grotesco acontecimento e na recente decisão judicial que constatou que nada liga Os Belenenses à B-SAD os motes necessários para virar a página e para dar seguimento às palavras do Povo: onde há erro, há emenda.• Solicita e sugere que seja seguido o critério e o exemplo da Federação Portuguesa de Futebol e que se deixe de chamar "Belenenses" à B-SAD, respeitando a história do futebol português e a ordem legal, até que essa sociedade desportiva decida cumprir a lei e adotar um qualquer outro nome.• Reafirma, principalmente perante os seus sócios e adeptos, que continuará a lutar nos locais próprios pela defesa da identidade, da história e do património do Clube, pela responsabilização civil e criminal daqueles que lesam o Clube e pelo restabelecimento da legalidade.• Gostaria, enquanto entidade de interesse público e formadora de milhares de atletas, que aquilo que substantivamente grave aconteceu não seja esquecido, não fique sem consequências e não siga o caminho menor de uma inexistente insuficiência regulamentar para o qual, agora, os seus atores pretendem dirigir, a questão sob o nevoeiro criado pelo artificial enredo de "passa culpas".• Deseja a rápida recuperação de todos os atletas infetados com Covid-19.Estádio do Restelo, 30 de novembro de 2021A Direcção do Clube de Futebol "Os Belenenses""