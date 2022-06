Belenenses escolhe Bruno Dias como novo treinador

O Belenenses anunciou este sábado que Bruno Dias é o novo treinador da equipa sénior de futebol, sucedendo no cargo a Hugo Martins."Bruno Dias, de 35 anos, terminou a presente temporada ao serviço do Sintrense onde cumpriu com êxito a 2ª fase do Campeonato de Portugal, etapa em que orientou a equipa de Sintra, depois de na época 2020/21 ter conduzido o Amora na subida à Liga 3. Qualificado como UEFA A (nível 3), Bruno Dias chega ao Belenenses com a ambição de deixar uma marca sólida na caminhada rumo ao nosso lugar acompanhado de João Teixeira (treinador adjunto), Francisco Pitacas (treinador de guarda-redes), Rafael Rebelo (preparador físico), António Conceição (mental coach), Tiago Martinho e Hélio Figueiredo (analistas). Bem-vindo, Bruno!", pode ler-se, em comunicado.Como treinador principal, Bruno Dias já havia orientado Sacavenense, Amora e Sintrense.Os azuis do Restelo ficaram no terceiro lugar da fase de subida do Campeonato de Portugal mas por via da não inscrição do Cova da Piedade têm lugar garantido na Liga 3