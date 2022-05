Belenenses está promovido à Liga 3

A impossibilidade de o Cova da Piedade proceder à sua inscrição na Liga 3 permite que o melhor 3º classificado do Campeonato de Portugal também suba de divisão. Assim, com o empate (0-0) do Leça na Série 1, Belenenses e Moncarapachense, que se defrontam esta tarde (14 horas), asseguram, desde já a promoção.Com 16 pontos na Série 2, um dos clubes será sempre o melhor 3º classificado, independentemente do resultado de hoje, acompanhando Fontinhas, Paredes e Lank Vilaverdense à Liga 3.