Berço empresta Ferreira ao Botafogo de Ribeirão Preto

A direção do Berço chegou a acordo com os brasileiros do Botafogo de Ribeirão Preto para o empréstimo do médio defensivo Ferreira.





A cedência é válida até dezembro de 2020, pelo que o trinco, de 26 anos, disputará durante esse período o Paulistão 2020, a Série B do Brasileirão e a Taça do Brasil.Em comunicado, o clube de Guimarães que alinha na Série A do Campeonato de Portugal "deseja ao atleta as maiores felicidades e êxitos desportivos nesta nova etapa da sua carreira".