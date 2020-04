Berço oficializa Manuel Machado como treinador para a época 2020/21

O Berço, equipa que milita a Serie A do Campeonato de Portugal, oficializou esta sexta-feira a contratação de Manuel Machado como treinador da formação vimaranense para a temporada 2020/21.





Em comunicado emitido através das redes sociais, a direção do clube mostrou-se orgulhosa por poder contar com um treinador "com poderes transversais na estrutura do futebol" e um dos nomes "de destaque no futebol nacional"."Manuel Machado é o novo treinador do Berço Sport Clube para a temporada 2020/2021.Profissional de 64 anos, Manuel Machado será, no projeto do Berço, um manager com poderes transversais na estrutura do futebol. Nascido em Guimarães, é um nome de destaque no Futebol Nacional. A sua carreira é marcada pelo seu serviço em nome do futebol português, contando apenas com uma passagem pela Grécia."O professor Manuel Machado é um técnico de excelência em Portugal e uma voz autorizada no fenómeno futebolístico. Para o Berço Sport Clube, é um orgulho tremendo contar com um profissional de qualidade inegável, algo que também constituirá um desafio interno para o nosso clube, pois vamos evoluir com um vimaranense que já deixou um legado no futebol português.", registou o nosso presidente da direção, Joaquim Martins.O Mister Manuel Machado está de volta ao ativo e integrará o projeto do Berço SC, que se prepara para disputar a Época 2020/2021, no Campeonato de Portugal, Série A. A Direção do Berço SC orgulha-se desta decisão e deseja as maiores felicidades e sucesso ao Professor Manuel Machado", pode ler-se.