Bruno Alves rescinde com o Fátima

Bruno Alves já não é jogador do Fátima. O médio dos grenás rescindiu contrato por motivos pessoais, sendo uma grande perda para o conjunto orientado por Akil Momade, que ocupa nesta altura o 2º lugar da Série C do Campeonato de Portugal.





O centro-campista que usava a camisola 48, de 29 anos, era um dos grandes destaques dos fatimenses, com nove golos em 20 jogos (oito no Campeonato de Portugal e um na Taça de Portugal). Bruno Alves marcou cinco golos nos últimos três jogos e bisou, inclusive, em dois, frente a Fontinhas e Águeda, no último domingo, partida onde lhe foi confiada a braçadeira de capitão.