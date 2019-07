Bruno Henricky assinou pelo Fafe

Bruno Henricky, ex-Vasco da Gama, assinou pelo Fafe. O avançado chega dos sub-23 da equipa brasileira, mas é na ala direita que o atleta pode aumentar o seu desempenho, jogando como extremo.Natural do Rio de Janeiro, procura aos 21 anos ganhar o seu espaço no futebol europeu e ser uma mais-valia para o plantel orientado por Ricardo Silva. No seu trajeto desportivo, passou pelos escalões de formação do Vasco da Gama, sendo emprestado em sub-20 ao Artsul e Tigres do Brasil. Na última época jogou pelo emblema brasileiro Rio Claro.Às portas do início da época, o Fafe, que tem nos seus principais objetivos lutar pelo regresso aos campeonatos profissionais, contratou até ao momento o guarda-redes Pedro Freitas (ex-Pedras Salgadas), o defesa Prince (ex-Valadares Gaia), os médios Helinho (ex-União Leiria), Ruben Marques (ex-Oriental) e Ben Traoré (ex-Tirsense) e o avançado Jussane (ex-Amora).Quanto a renovações estão certas as de Fred Fangueiro, Paulo Monteiro, André Alves, Tiago Nogueira, Chico, Zé Oliveira e Ferrinho.