Bruno Pereira é reforço do Moncarapachense

O avançado brasileiro Bruno Pereira, de 24 anos, que na última época representou o Imortal de Albufeira, vai representar na campanha 2020/21 o Moncarapachense, clube promovido ao Campeonato de Portugal.





Este é o oitavo reforço assegurado pelo emblema do concelho de Olhão, depois do guarda-redes Mury Edoa (ex-Cernache), dos defesas Ismael (ex-Eléctrico de Ponte de Sor) e Areias (ex-Torcatense), dos médios Mory Koné (ex-Ansião) e Sérgio Abreu (ex-Torcatense) e dos avançados Afonso Calvinho (ex-Louletano) e Pereirinha (ex-Oliveira do Douro).João Azul (guarda-redes), João Correia (defesa), Tiago Barros, João Soares, Luís Firmino, Rogério Mesquita e Bruno Fernandes (todos médios) e Dembelé, Fábio Marques e Leonardo Ceará (todos avançados) renovaram.