Bruno Rafael troca o V. Guimarães pelo Benfica Castelo Branco

Eis que, ao fim de dez anos de ligação, Bruno Rafael terminou o vínculo que o ligava ao V. Guimarães e decidiu rumar a outras paragens. O defesa-central, de 21 anos, é reforço do Benfica Castelo Branco para a próxima temporada.





Depois de uma longa estadia ao serviço do emblema da cidade berço, com as últimas épocas a serem passadas nos sub-23, Bruno Rafael vai embarcar numa nova aventura, desta feita no Campeonato de Portugal.