Bukia segue emprestado para o Cazaquistão

Bukia vai deixar o futebol português ao cabo de sete anos. O extremo congolês deixa o Arouca, recém-despromovido ao Campeonato de Portugal, e já assinou pelo FC Kaysar, atual 5º classificado da Liga do Cazaquistão, um acordo de cedência que vigorará até dezembro, onde os cazaques reservam o direito de opção de compra.





70 jogos e 13 golos foi o pecúlio de duas temporadas do canhoto que chegou a Portugal para alinhar na formação do Penafiel, tendo ainda passado pelos juniores do Sp. Braga. Como sénior, tinha defendido as cores de Vila Real e Boavista antes de chegar a Arouca.