Campeão no Canadá reforça Condeixa de Rui Amorim

Anthony Novak vai ser reforço do Condeixa. O avançado canadiano, de 26 anos, vai assinar um contrato válido até final da temporada, passando, assim, a ser mais uma opção para o emblema do Campeonato de Portugal.





Campeão no Canadá, ao serviço do Forge FC, clube que ajudou com três golos, Novak chega agora a Portugal para a primeira experiência fora do continente americano.Muito importante para convencer o avançado a mudar de ares foi Rui Amorim, treinador do Condeixa, que tratou de persuadir o dianteiro a arrancar numa nova aventura.