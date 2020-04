Sete capitães pedem playoff de 16 equipas

Os moldes do playoff de acesso à 2.ª Liga continuam a gerar polémica e este domingo os capitães dos clubes que ocupam os 3.º e 4.º lugares das quatro séries do Campeonato de Portugal (excepto o Sp. Braga B, na série A) enviaram uma carta à Federação Portuguesa de Futebol na qual solicitam a sua inclusão na decisão da subida.





Tendo em conta que a prova foi cancelada devido à pandemia, os sete capitães vêem "com bons olhos" a possibilidade de existirem promoções, mas defendem um modelo mais alargado do que apenas aos dois primeiros colocados de cada série."Julgamos que um playoff de 16 equipas (as 4 primeiras de cada série) seria uma decisão ajustada à realidade em que se encontrava a classificação à data da interrupção do campeonato", escreveram os capitães de V. Guimarães B, Sp. Espinho, Leça, Anadia, Sertanense, Alverca e Louletano.Os atletas sugerem que os líderes de cada série entrem apenas no playoff numa fase mais avançada pois "quem vai na frente merece ser recompensado", mas partilham um desejo mútuo: "se vai haver subidas de divisão, deixem ser os jogadores a disputá-las dentro do campo".Na mesma carta, os jogadores fizeram questão de "salientar e enaltecer o grande trabalho" da FPF junto do Sindicato "para ajudar os clubes a minimizar os prejuízos".