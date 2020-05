Carlos Fernandes deixa Amarante aos 40 anos

Carlos Fernandes anunciou esta sexta-feira o fim de ligação ao Amarante que durou na última temporada na equipa que atuou na Série B do Campeonato de Portugal. Pelo Amarante, o internacional angolano, de 40 anos, cumpriu 24 jogos oficiais.





"Quero agradecer aos meus colegas do Amarante FC pela época e assinalar tudo o que vivemos no balneário desde os momentos de brincadeira às lutas internas que travámos. Contra muitos e contra as condições, estávamos a provar o nosso talento e a fechar a equipa dentro do relvado para conseguir fazer valer a história deste clube. Vou levar muitos de vocês comigo para onde for... Não quero terminar sem agradecer à população, desde o restaurante do Adérito ao Ginásio da Madalena, de Amarante pelo acolhimento e pelo carinho que tiveram por mim ao longo destes dez meses. Senti-me Amarantino e a beleza da cidade é acompanhada pela beleza de caráter de todos aqueles que conheci.Do Carlos Fernandes, um amarantino para a vida... Obrigado!!!", escreveu através do Facebook o guardião que passou, entre outros clubes, por Boavista, Rio Ave, Moreirense, Feirense ou Vilafranquense, clube onde nasceu para o futebol.Sublinhe-se que o Amarante terminou a temporada em 10º lugar da Série B do Campeonato de Portugal, com 33 pontos em 25 jornadas.