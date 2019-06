Garantida a promoção à Segunda Liga, mercê das vitórias sobre Praiense e U. Leiria, Casa Pia e Vilafranquense vão discutir no próximo domingo, no Estádio do Jamor, o título de vencedor da edição de 2018/19 do Campeonato de Portugal.Lembre-se que os gansos festejaram a subida apesar da derrota por 2-1 sofrida nos Açores , ao passo que o Vilafranquense teve de ir ao desempate por penálti para levar de vencido o conjunto leiriense