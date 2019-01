Casa Pia: Sucessor de José da Paz será anunciado na quarta-feira

A direção do Casa Pia conta apresentar na quarta-feira o substituto de José da Paz no comando técnico da equipa de futebol, 4ª classificada da Série D do Campeonato de Portugal. O anterior técnico apresentou a demissão , na sequência do castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que puniu o clube com a perda de 6 pontos e suspendeu José da Paz por quatro meses e o multou em 1.200 euros.Também o treinador-estagiário, Rúben Amorim – multado em 2.600 euros e impedido durante um ano de ser inscrito como técnico – abandona o clube, na companhia dos adjuntos Carlos Fernandes e Adélio Cândido."Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ficassem, mas ambos [José da Paz e Rúben Amorim] alegam que não há condições. Isto tem a ver, apenas e só, com a perseguição de que, principalmente o Rúben Amorim, está a ser alvo", refere fonte ligada ao processo, explicando por que é necessário esperar um dia para conhecer-se o rosto do novo treinador: "Vai ser contratado, mas ainda tem vínculo com outro clube. Na quinta-feira estará livre e poderá ser anunciado. Está escolhido, falta anunciar."Tudo indica, pois, que no domingo, em Moura, o Casa Pia já terá um novo técnico no banco de suplentes.