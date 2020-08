Cavani no Tirsense? Para o treinador, o uruguaio não tinha lugar no plantel

De regresso aos campeonatos nacionais, o Tirsense deu, esta segunda-feira, o pontapé de saída na temporada 2020/21. Já depois do primeiro treino, o treinador Tonau e o capitão Tiago Silva marcaram presença numa conferência de imprensa, perspetivando aquilo que pode ser a nova época, agora com o clube no Campeonato de Portugal.





O técnico começou por analisar os jogadores que tem à sua disposição, defendendo uma ideia ‘curiosa’: para Tonau, Cavani, avançado apontado ao Benfica, não tinha lugar no plantel jesuíta. "Praticamente todos os jogadores do Tirsense já tinham atuado no Campeonato de Portugal. A nossa época passada já foi feita a pensar na subida e agora a estrutura está montada e só temos de dar uns retoques. Fiquei contente com o primeiro treino, os reforços apresentaram qualidade técnica e carácter. Já o disse, mas, por exemplo, o Cavani não entrava aqui, ele só vinha para cá desestabilizar. Temos de nos ajustar em função à divisão em que estamos e este grupo vai dar alegrias aos adeptos", referiu.Destacando a história do clube no futebol português, Tonau traçou ainda os objetivos do Tirsense para a edição do Campeonato de Portugal que está prestes a começar: "Este clube tem um ADN específico, os adeptos são muito exigentes e temos de pensar sempre na vitória. Isso dá-nos acesso aos lugares superiores da tabela e é por isso que vamos lutar. Com respeito pelos adversários que vamos encontrar na nossa série, o Tirsense é o Tirsense e vamos lutar pelos lugares cimeiros".Por seu lado, o capitão Tiago Silva defendeu também a ideia de que o emblema de Santo Tirso tem de lutar sempre pelas vitórias, analisando depois o regresso após a pandemia. "Foi um muito atípico e estávamos ansiosos para voltar. Ainda está tudo muito incerto, mas queremos estar preparados para quando acontecer o regresso da competição", vincou o médio.Apesar de estar neste momento no Campeonato de Portugal, o Tirsense conta com oito presenças na 1ª Liga.