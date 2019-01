Central Willian Salomão Filipe reforça U. Madeira

O União da Madeira continua a reforçar a sua equipa, para atacar a segunda volta da prova, de forma a garantir um dos dois primeiros lugares da série B do Campeonato de Portugal, que lhe garante a participação na fase final da prova e estar luta pela subida à 2ª Liga.Assim, esta manhã foi confirmado pelo presidente Filipe Silva, a aquisição do defesa central angolano Willian Salomão Filipe, oriundo do Interclube. Este futebolista de 21 anos e 1,94 cm de altura, já tinha estado a treinar no Cinfães, mas acabou por não ser inscrito. Agora, irá tentar convencer o novo técnico dos unionistas, Fábio Pereira, de forma a confirmar as boas informações que os responsáveis madeirenses recolheram sobre este jogador que deu nas vistas no Torneio de Toulon em 2017.Para além deste defensor, o líder dos azuis e amarelos deverá em breve anunciar mais 4 aquisições, sendo prioritário a contratação de mais um guarda-redes. O alvo já está identificado e existem contactos para fechar mais um reforço. Depois, Filipe Silva espera ainda confirmar mais 3 empréstimos de clubes com quem já está em diálogo. Fábio Pereira também terá agora a palavra para decidir quem será dispensado, de forma a proceder estes reajustes no grupo de trabalho.