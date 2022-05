Certificação trama subida ao Águias do Moradal: «Futebol deixou de ser para todos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Águias do Moradal conquistou o quinto título distrital do seu historial, mas tudo aponta para que seja o Alcains, 2º classificado, a subir ao Campeonato de Portugal, em função dos processos de certificação exigidos pela FPF. Sediado numa pequena freguesia do concelho de Oleiros, o clube não possui equipas de formação, dada a falta de jovens.

“Este título ninguém nos tira”, vincou o presidente Aníbal Antunes, lamentando os impedimentos com que se estão a confrontar os clubes de zonas geográficas de baixa densidade populacional: “Gostaríamos muito de participar nas provas da FPF. Mas, infelizmente, esse futebol deixou de ser para todos. A felicidade do título é para desfrutar com os nossos. O resto é para o pedestal de quem decide.”