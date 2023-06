Chaves cede estádio e permite continuidade do Vilar de Perdizes no Campeonato de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grupo Desportivo Vilar de Perdizes assegurou a permanência no Campeonato de Portugal em futebol na temporada 2023/2024, após ter chegado a novo acordo com a SAD do Desportivo de Chaves, anunciou o clube barrosão.

Impedido de jogar no Estádio Municipal da Lage por este não deter as medidas regulamentares e sem soluções em Montalegre e Boticas, o Vilar de Perdizes voltou a recorrer à SAD do Desportivo de Chaves, da Liga Bwin.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da direção do clube, Márcio Rodrigues, explicou que reuniu com a administração flaviense e que esta se mostrou "disponível para ajudar", "sem qualquer contrapartida, tal como na época anterior".

O acordo permite ao Vilar de Perdizes "realizar jogos, na condição de visitado, no Complexo [Desportivo] Francisco Carvalho, em Chaves", assegurando a continuidade no Campeonato de Portugal na próxima temporada.



Nas redes sociais, o Vilar de Perdizes anunciou a novidade e garantiu que "clube e as gentes de Vilar jamais esquecerão este gesto".

O Vilar de Perdizes estreou-se nas competições nacionais na época 2022/2023, no mesmo Complexo, gerido pela SAD do Desportivo de Chaves.