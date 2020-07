Chidera é reforço do Vizela por 3 épocas

O nigeriano Chidera Ezeh vai representar o Vizela nas próximas três temporadas. O extremo assinou, esta sexta-feira, o contrato de ligação ao clube minhoto.





Internacional sub-20 pela Nigéria, Chiderah completou a formação em Portugal, mas camadas jovens do FC Porto, de onde saiu para o Portimonense, em 2017, integrando o plantel campeão da Segunda Liga. Após um regresso fugaz aos dragões, o extremo voltou ao Algarve em 2018, mas foi utilizado sobretudo na equipa sub-23.Em declarações ao site do Vizela, o extremo, de 22 anos, assumiu que escolheu o projeto do Vizela porque "acredito muito na forma como o clube está organizado". O extremo argumenta que "as expetativas são boas. Estou ansioso por continuar a aprender e a crescer como jogador. Espero que os adeptos estejam connosco, não se irão arrepender".