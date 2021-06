Coelho deixa a UD Oliveirense e assina pelo Mirandela

O Mirandela garantiu a contratação do experiente guarda-redes Júlio Coelho (ex-UD Oliveirense), de 36 anos, que assinou um contrato válido por uma temporada.





Júlio Coelho conta com passagens pelos campeonatos profissionais. Nas últimas quatro temporadas representou a UD Oliveirense na 2ª Liga. Coelho jogou ainda em Paços de Ferreira, Belenenses e Penafiel.O guarda-redes é uma contratação de peso para a baliza dos alvinegros, que conta também com Pedro Palha (ex-Oleiros) e Rafael Pires (ex-Prado) no lote de opções para a temporada 2021/2022.A 21 dias do início dos trabalhos de pré-época, o SC Mirandela já apresentou 11 jogadores para disputar o Campeonato de Portugal.