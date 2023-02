Comissão Administrativa do Rio Maior aponta dedo à SAD: «Sentimo-nos tristes, humilhados e desonrados»

A Comissão Administrativa (CA) do Rio Maior emitiu esta terça-feira um comunicado para esclarecer a queda da equipa sénior na Série C do Campeonato de Portugal, na sequência de duas faltas de comparência motivadas pela greve dos jogadores aos treinos e jogos, devido a salários em atraso.





Os responsáveis referem que o clube "sempre proporcionou e assegurou à SAD todas as condições para a mesma ser viável e ter sucesso", acrescentando que o apoio "ultrapassou em muito o que estava protocolado, nomeadamente, apoio logístico, humano, estrutural, mobilidade, institucional, material e até financeiro". Apontando "razões de índole pessoal entre os dois principais protagonistas da SAD, que levaram a que esta sociedade nunca cumprisse na integra com as suas responsabilidades", a CA vinca que "a SAD sempre teve a responsabilidade total sobre o futebol sénior".Além de vincar um apoio que "permitiu o pagamento de dois meses de salários", a CA explica que "procurou garantir as condições básicas e dignas para os atletas, contribuindo para a garantia da estadia, parte das refeições diárias e reforços alimentares para jogos e pequenos almoços."Na mesma nota, os dirigentes do clube ribatejano apontam o dedo ao Loures por não ter aceitado adiar o jogo do último domingo. "O GS Loures, não foi solidário e acabou por optar pela garantia da conquista dos 3 pontos, mantendo-se irredutível quanto à realização do jogo em data posterior", justificam.

A fechar, a CA pede desculpas e deixa agradecimentos: "Sentimo-nos tristes, humilhados e desonrados por ficarmos, indelevelmente, associados a este epilogo e pedimos desculpa à cidade de Rio Maior e a todos os Riomaiorenses pela incapacidade de evitar tal desfecho. Agradecer a todos aqueles que foram, genuinamente, solidários e cooperantes."





Leia o comunicado na íntegra:



"Na sequencia dos acontecimentos envolvendo o Rio Maior Sport Clube Futebol SAD, vem a Comissão Administrativa do Rio Maior Sport Clube através do presente comunicado, sintetizar, no sentido de esclarecer publicamente o posicionamento e o enquadramento do Clube relativamente à SAD.



1. O Clube sempre proporcionou e assegurou à SAD todas as condições para a mesma ser viável e ter sucesso, ultrapassando em muito o que estava protocolado no apoio do Clube à SAD, nomeadamente, apoio logístico, humano, estrutural, mobilidade, institucional, material e até financeiro, garantindo ainda, através de um processo complexo e exigente, a obtenção de 3 estrelas da FPF, condição necessária para a SAD poder inscrever a equipa sénior no Campeonato de Portugal, ou seja, proporcionamos a esta SAD um enquadramento impar que não tem paralelo em todo o país;



2. Desde a constituição da SAD que existiram inúmeros problemas, sobretudo por razões de índole pessoal entre os dois principais protagonistas da SAD, que levaram a que esta sociedade nunca cumprisse na integra com as suas responsabilidades. Esta incapacidade foi criando dificuldades crescentes ao normal funcionamento da SAD, com as devidas repercussões na vida do clube, levando mesmo à queda dos seus Órgãos Sociais como consequência do evoluir dos problemas, que foram uma constante até aos dias de hoje.





3. A partir daqui o Clube passou a ser gerido por uma Comissão Administrativa que continuou a viver e percecionar a instabilidade da SAD, apesar desta constatação sempre acreditamos poder existir uma solução que passasse pela venda de um acionista ao outro ou até a terceiros, tendo havido várias movimentações nesse sentido, mas nunca existiu abertura, sobretudo de uma das partes da sociedade, para ser encontrada uma solução dessa natureza que pudesse viabilizar a continuidade da época desportiva;4. É importante deixar claro que a SAD sempre teve a responsabilidade total sobre o futebol sénior, todos os compromissos com atletas, staff técnico, staff médico, staff logístico, estadias, alimentação, inscrições, deslocações, jogos e tudo o restante respeitante ao dia a dia e às exigências da equipa sénior era da responsabilidade exclusiva da SAD e respetiva administração;5. Apesar do referido no ponto anterior, durante este trajeto, o Clube teve de inúmeras vezes, assumir compromissos que eram da responsabilidade da SAD e nunca se resumiu a garantir apenas o que lhe competia. Na fase crítica da presente época o clube tentou, através de todos os meios, evitar o que acabou por acontecer, procurando e estimulando soluções, dando o apoio possível ao acionista ativo, apoio esse que permitiu o pagamento de dois meses de salários, que acrescentando a ativação do fundo de garantia salarial, só deixou em aberto o mês de dezembro, mês este que teve a atividade interrompida no dia 18 e recomeço apenas no início de janeiro. Procurou ainda garantir as condições básicas e dignas para os atletas, contribuindo para a garantia da estadia, parte das refeições diárias e reforços alimentares para jogos e pequenos almoços.6. Nos últimos dias, na tentativa de ganhar algum tempo para se explorar uma solução que ainda estava no ar, foi solicitado o adiamento do jogo, mas o GS Loures, não foi solidário e acabou por optar pora garantia da conquista dos 3 pontos, mantendo-se irredutível quanto à realização do jogo em data posterior;7. Resumindo dizendo que, sem presunção e sem ignorar todos os atingidos, o Rio Maior SC, talvez seja a maior vitima da incapacidade da SAD em gerir ou encontrar soluções de viabilidade. Apesar do nosso principal "delito" ter sido agir de boa fé, acreditando nas pessoas, assumimos a nossa responsabilidade e até a de terceiros com prejuízo pessoal, familiar, profissional e até material. Foi uma caminhada dura, exigente e complexa, com esforço, resiliência, dedicação, disponibilidade, com expetativa em dias melhores e acreditando ser possível um final digno, infelizmente, foi tudo infrutífero. Sentimo-nos tristes, humilhados e desonrados por ficarmos, indelevelmente, associados a este epilogo e pedimos desculpa à cidade de Rio Maior e a todos os Riomaiorenses pela incapacidade de evitar tal desfecho. Agradecer a todos aqueles que foram, genuinamente, solidários e cooperantes. Aos que regozijaram com a nossa derrota, talvez estimulados pela ausência dos próprios sucessos que sejam felizes seguindo estes critérios. Aos traidores, conspiradores e hipócritas lembrar que, normalmente, quando é produzido o mal sobre algo ou alguém o mesmo acaba sobre si mesmo.8. Concluímos dizendo que apesar de ainda estarmos sob a onda de choque produzida pelos últimos acontecimentos e, por consequência, sem o discernimento e lucidez necessários para uma reflexão profunda no sentido de encontrarmos as melhores soluções para o futuro do futebol sénior, garantimos, desde já, o apoio total e a continuidade da nossa formação bem como a participação e interação habituais no dia a dia da vida do clube.Rio Maior, 07 de fevereiro 2023A Comissão Administrativa"