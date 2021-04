Confusão no final do Canelas-Sanjoanense vale multas e castigos

O encontro entre Canelas e Sanjoanense, disputado no sábado, acabou em momentos de tensão junto ao túnel de acesso aos balneários e resultou em multas para ambas as equipas e várias punições com jogos de suspensão.





O Canelas, equipa que atuava em casa, foi multado em 1020 euros pelos desacatos, tendo visto ainda os jogadores Emerson e Vítor Fonseca serem suspensos por dois jogos. Já o treinador adjunto Isaac foi também suspenso, mas por 21 dias, e é ainda obrigado a pagar uma multa de 153 euros. Quanto à Sanjoanense, também foi multada em 1020 euros pelos desacatos, mas apenas tem na ficha de registo a suspensão por uma partida de Sandro Fonseca.Note-se que ambas as equipas foram ainda multadas pelo atraso no começo da partida: 102€ no caso do Canelas; 51€ no caso da Sanjoanense.Além destas suspensões e multas, o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF tem ainda outras sanções, algumas delas por motivos peculiares. Como o caso do Cerveira, do Marítimo B e do Belenenses SAD B, que foram multados pelo "número insuficiente de apanha-bolas" - os minhotos em 51€, os insulares e azuis em 102€.Há ainda a notar a suspensão por 30 dias e multa de 383 euros aplicada a Hugo Miguel da Silva Mendes, presidente do Lusitânia Lourosa, por "ameaças e ofensas à honra, consideração e dignidade" no encontro co o Sp. Espinho. Nesta partida, refira-se, a formação de Lourosa foi ainda multada em 102 euros por... "ausência de vagas de estacionamento para a arbitragem e delegado da FPF regulamentarmente obrigatórias".Já Xavi, do Lusitano, foi suspenso por dois jogos e multado em 510 euros por "ofensas corporais a jogador ou espectador".