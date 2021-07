Conheça o calendário completo da 1.ª fase do Campeonato de Portugal 2021/22

Está definido o calendário completo da 1.ª fase do Campeonato de Portugal 2021/22, sorteio que decorreu esta sexta-feira na Cidade do Futebol. A prova, que será disputada por 61 clube, divididos por cinco séries de dez equipas (B, C, D, E e F) e uma de 11 (A), distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, arrancará no próximo dia 29 de agosto.





Recorde-se que para a 2.ª fase, de apuramento de campeão, apuram-se apenas os dois primeiros classificados de cada série.1. Maritimo B2. Limianos3. Vianense4. União da Madeira5. Camacha6. Merelinense7. Juventude Pedras Salgadas8. Maria Fonte9. Vilaverdense10. Forjães11. Câmara de Lobos1. Amarante2. S. Martinho3. Vila Real4. Vila Meã5. Macedo Cavaleiros6. Paredes7. Santa Marta de Penaguião8. Mirandela9. Tirsense10. Berço1. Espinho2. Valadares Gaia3. Leça4. Ferreira Aves5. Castro Daire6. União 19197. Gondomar8. Gouveia9. Salgueiros10. S. Cruz Alvarenga1. Praiense2. Marinhense3. Peniche4. Sertanense5. Oleiros6. Idanhense7. Benfica Castelo Branco8. Vitória Sernache9. Fontinhas10. Condeixa1. Operário2. SC Ideal3. Sintrense4. CF Os Belenenses5. Rabo Peixe6. Loures7. Coruchense8. Elvas9. Sacavenense10. Pêro Pinheiro1. Esperança Lagos2. Pinhalnovense3. Barreirense4. Moncarapachense5. Louletano6. União Sport7. Serpa8. Imortal9. Juventude SC10. Olhanense