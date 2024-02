Conselho de Justiça manda repetir União 1919-Alverca B por erro de arbitragem nas substituições

O Conselho de Justiça (CJ) da FPF ordenou a repetição do jogo União 1919-Alverca B, da 14.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, disputado a 7 de janeiro, que terminou com vitória dos ribatejanos por 2-1.No acórdão, o organismo refere que "no caso em apreço está provado que foram realizadas 4 (quatro) paragens, durante o decorrer do jogo, para substituir jogadores do Alverca, erro reconhecido pelo árbitro." A decisão surge depois de um protesto por parte do emblema de Coimbra e o CJ lembra que o regulamento "permite apenas 3 (três) paragens para 5 (cinco) substituições durante odecorrer do jogo".No mesmo documento, o CJ exibe o e-mail enviado pelo árbitro principal, Henrique Caldeira, a explicar-se e assumir o erro. "A equipa de arbitragem permitiu esta paragem de forma inadvertida, ou seja, nenhum dos intervenientes (equipa de arbitragem, equipa do Alverca e equipa do União 1919) se apercebeu no decorrer do jogo que se realizaram 4 paragens para substituição da equipa doFC Alverca", pode ler-se.