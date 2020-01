Continua a 'guerra' no U. Madeira: Administração da SAD critica ex-presidente

Continua a 'guerra' entre a atual administração da SAD do União o ex-presidente Filipe Silva. Após o despejo de três futebolistas de um apartamento por parte do antigo líder unionista, que afirmou ao Record que já tinha avisado da situação e que isso iria acontecer no dia 21 de dezembro, os atuais administradores dos azuis e amarelos emitiram um comunicado onde criticam a atitude de Filipe Silva.





"O Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD, repudia o comportamento do anterior presidente do Conselho de Administração, que, num ato de mera vingança pessoal e desconsiderando o direito constitucional à habitação, despeja unilateralmente quatro jogadores na véspera de um jogo crucial para o desempenho da equipa sénior no Campeonato de Portugal (felizmente coroado com uma clara vitória por 3-0), e até no mais completo arrepio ao espírito da quadra natalícia que se vive, com a agravante de ter dado instruções a um colaborador da SAD para retirar indevidamente todos os pertences do apartamento arrendado continuando a faltar à verdade", pode ler-se no comunicado.Os responsáveis unionistas desmentem o anterior líder: "Ao contrário do que afirma o Sr. Filipe Silva, existe um contrato de arrendamento para fins habitacionais, celebrado entre esta sociedade desportiva e a sua ex-mulher, com recibos emitidos, e rendas pagas até o passado mês de Outubro", revelam ainda os atuais responsáveis do União SAD, que desta forma entendem não haver "incumprimento contratual e muito menos para qualquer ato de justiça popular como o que foi praticado".