Coronavírus: Olhanense diz que decisão da FPF "viola claramente verdade desportiva"

O Olhanense, que liderava a Série D do Campeonato de Portugal aquando da interrupção das competições futebolísticas devido ao coronavírus, reagiu este sábado à decisão da FPF, que promoveu Vizela e Arouca à 2.ª Liga, por serem os líderes de série com mais pontos. "É uma decisão que viola claramente a verdade desportiva", clamam os rubronegros.





A SAD do Olhanense, em comunicado, considera ainda que, ao agir da forma como o fez, a FPF "põe em causa o mérito desportivo, o critério da territorialidade e o regulamento da competição, tomando uma decisão que não é justa nem equitativa"."Os clubes que lutam nesta competição planeiam as suas estratégias desportivas com o objetivo de conseguir conquistar os primeiro dois lugares, que garantem o acesso directo ao playoff, e nunca com o propósito diário de somar mais pontos relativamente as equipas das outras séries", acrescenta a SAD do Olhanense.Os rubronegros lamentam que "ninguém da direção da Federação Portuguesa de Futebol teve o cuidado de falar connosco, antes de divulgar o comunicado, demonstrando uma clara falta de atenção para as nossas cores e os nossos interesses desportivos e económicos. Esta violação de equidade é absolutamente inadmissível".ArA SAD rubronegra promete "pelo nosso emblema e pelo enorme respeito que temos pelos nossos sócios, adeptos, atletas, funcionários e pelas pessoas que como nós acreditam num futebol verdadeiro, defender os interesses do Sporting Clube Olhanense em todas as instâncias oportunas, sem nunca esquecermos que, no dia de hoje, o nosso trabalho e a nossa marca foram publicamente atropelados".