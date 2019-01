Daniel Clemente é reforço para a baliza do U. Madeira

O União da Madeira já encontrou o substituto de Ravi para a baliza, uma vez que o titular dos madeirenses saiu lesionado no jogo deste domingo frente ao Amarante, na Ribeira Brava. Os responsáveis unionistas conseguiram a contratação de Daniel Clemente, que é oriundo da formação de sub-23 do Portimonense, tendo ainda passado por clubes como o Braga B, Mirandela. Aos 21 anos, este jovem deve chegar ao Funchal, amanhã de manhã e já deve treinar com os seus novos companheiros, tendo assinado contrato até ao final da temporada. Ravi sofreu uma pequena fratura da tíbia esquerda e só deve estar apto a jogar dentro de dois meses.Na Assembleia-Geral do União Madeira SAD, foi deliberado pelos acionistas por maioria, a redução do capital social para 50 mil euros, tendo sido igualmente deliberado aumentar o capital social para 2 milhões de euros, através de entradas de 1. 950.000 de euros, pelos atuais acionistas nos próximos 60 dias. Mas deste novo capital social, apenas 20 por cento poderá ser subscrito por novos acionistas.António Lopes um dos acionistas da SAD "azul e amarela" teceu uma vez mais duras críticas e prometeu impugnar as resoluções tomadas na Assembleia-Geral de hoje, bem como, colocar ponto final ao Plano Especial de Revitalização (PER) que foi aprovado com o aumento de capital da SAD. Segundo este acionista, " esta assembleia não está em condições legais de decidir nada". E prometeu ir mais longe, avançando com um processo-crime contra a administração do clube. Segundo António Lopes, o "União da Madeira tirou da SAD 800 mil euros nos últimos quatro anos". E também não encontra explicação para "o facto da SAD do União da Madeira ter transferido uma verba na ordem dos 279 mil euros para Jaime Ramos, em 2015". Ainda segundo as suas contas e depois de uma consulta ao processo de insolvência, " a SAD apresenta um passivo que deve rondar os 5 milhões"Este acionista também não acredita que "surja alguém interessado em investir numa SAD como esta, numa ilha que só tem 250 mil habitantes, "há dezenas de clubes ou centenas no continente com outro potencial para possíveis investidores". Questionado se será o fim do clube, foi claro: O clube já está em insolvência, Não prevejo grande futuro. Pode ser que surja alguém com capacidade para o socorrer".