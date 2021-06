De Viseu a Fátima de bicicleta: jogadores 'rivais' repetiram a tradição

Já é quase uma tradição. Tal como aconteceu em 2020, um grupo de jogadores do Campeonato de Portugal, mais concretamente do Lusitano de Vildemoinhos, do Castro Daire e do Oliveira do Hospital, juntaram-se para pedalar desde Viseu até Fátima... apenas por diversão.





Ruca e Hélder Rodrigues, que representaram o Lusitano de Vildemoinhos na última temporada (o primeiro terminou a época no Oliveira do Hospital, que disputou a fase de acesso à Liga 3), juntaram-se a Marcel, Paulo Oliveira e Hugo Parente, jogadores do Castro Daire que foram rivais em campo na Série D do Campeonato de Portugal mas que, fora dele, são amigos. Tiago Serra, treinador de guarda-redes do Castro Daire, também embarcou na aventura, assim como mais dois amigos deste grupo, João Marcelino e Jorge Flávio."Fomos oito a fazer a viagem, esta vez. Seis saíram de Castro Daire e dois de Viseu. Parámos na praia fluvial do Reconquinho, em Penacova, para almoçar, e depois fomos fazendo pequenas paragens. Quem saiu de Castro Daire fez 210 quilómetros em nove horas e quem partiu de Viseu pedalou cerca de 170. Já estava farto da bicicleta", conta-nos Ruca, que teve o apoio da mulher, Andreia, que conduziu a carrinha de apoio que, depois, levou os ciclistas amadores de volta a terras viseenses. No próximo ano há mais, é certo!