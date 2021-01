«Descansa em paz meu irmão, ajuda-me aí do céu»: empresário reage à morte de Alex Apolinário

"Descansa em paz meu amigo, meu irmão, obrigado por cada momento, cada alegria. Me ajude aí do céu a caminhar pelo caminho certo, a cuidar da sua família que também é um pouco minha. Um dia nós encontraremos de novo e vou bater palmas para você como sempre fiz." A mensagem de luto publicada esta quinta-feira por Bruno Bello Vicintin em homenagem a Alex Apolinário.





A publicação do empresário do futebolista do Alverca que morreu hoje , na sequência da paragem cardiorrespiratória que sofreu domingo aos 27 minutos do jogo frente ao União Almeirim, relativo Campeonato de Portugal, revela ainda as condolências de vários jogadores brasileiros assim como vários adeptos anónimos."Descanse em paz irmão", escreveu Judivan, do Botafogo, assim como Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino; "Que tristeza meu Deus ", reagiu Victor Luiz Prestes.