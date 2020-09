Didi assina com o Vizela até 2023

Figura de destaque da última edição do Campeonato de Portugal, Didi foi oficializado, esta quarta-feira, como reforço do Vizela, confirmando assim uma notícia avançada por Record em junho. O avançado, de 21 anos, chega ao conjunto minhoto proveniente do Condeixa, tendo assinado um contrato válido para as próximas três temporadas.





Nas primeiras declarações enquanto jogador do Vizela, Didi mostrou-se satisfeito com a mudança. "É um grande orgulho representar o FC Vizela. Prometo dar o meu melhor todos os dias para ajudar a equipa a alcançar os objetivos", vincou.Na temporada passada, o jovem apontou 11 golos em 28 partidas.