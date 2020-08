Diego Parini é reforço do Vidago

O Vidago FC anunciou a contratação de Diego Parini, médio defensivo argentino de 22 anos, que estava no GD Mirandês.





O sul-americano junta-se assim aos também contratados Pedro Costa, ex-Vilar de Perdizes, Diamantino Silva, ex-Mirandela, de Fábio Pais, ex-Bragança, Elias Corrêa Franco, também ex-Mirandela, Afonso Oliveira, ex-Vila Real, Pedro Miguel, ex- Chaves Satélite e Fernando Príncipe, ex-Feirense, nos conquistadores.O argentino fez toda a sua formação no Club Gimnasia y Esgrima La Plata, da Argentina, e foi nessa equipa que se estreou na 1ª divisão do seu país. Chegou a Portugal na temporada transata para representar o GD Mirandês e fez quatro golos em oito jogos.