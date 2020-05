Diogo Godinho: «Vizela estava em primeiro lugar há dois anos e meio»

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, não escondeu a satisfação pela subida de divisão decretada pela FPF em virtude da pandemia da covid-19 que acabou por colocar um ponto final no Campeonato de Portugal e elogiou a decisão do organismo português.





"Estou muito feliz porque fez-se justiça ao trabalho que vínhamos a desenvolver há dois anos e meio, porque há dois anos e meio que o Vizela estava em primeiro lugar no campeonato, mas acabou por ser sempre prejudicado pelo modelo competitivo", desabafou o dirigente, confidenciando que "estava a aguardar pela decisão": "Era a solução mais justa pelo desempenho das equipas. Parabéns à FPF pela forma como soube gerir um processo que não é fácil, mas fê-lo com excelência".Com a subida à 2ª Liga muito perto de ser oficializada, Diogo Godinho admitiu a elevada probabilidade de o treinador Álvaro Pacheco permanecer no cargo para a próxima época."Valeu a espera e o investimento que realizámos nos últimos anos porque finalmente chegamos à posição que o Vizela merece. Agora é tempo de celebrar e começar a preparação da próxima época e há um bom caminho para um princípio de entendimento que resulte na continuidade do Álvaro Pacheco", referiu o presidente.