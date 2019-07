Diogo Ribeiro reforça Vizela

O atacante Diogo Ribeiro, de 28 anos, é reforço do Vizela para a época 2019/2020. Depois de três anos na Académica, clube onde, de resto, terminou a sua formação, iniciada no Sporting, Diogo Ribeiro deixa Coimbra e procura dar o melhor seguimento à sua carreira em Vizela, clube que lutará, de novo, pela subida à 2.ª Liga, depois de na época passada ter ficado pelos quartos-de-final do Campeonato de Portugal. O jogador assinou contrato na tarde desta quarta-feira, com duração de dois anos.Recorde-se que Diogo Ribeiro foi, na época passada, figura maior da equipa de sub-23 dos estudantes, marcando 20 golos na Liga Revelação e sendo, por isso, o melhor marcador da prova, a par de Tarzan e Abdoulaye Dialló.Recentemente, na sua página de Facebook, Diogo Ribeiro despediu-se dos adeptos da Académica, assumindo que "nunca será uma despedida, porque quem vive e sente o clube e a cidade nunca a consegue deixar de sentir", frisou.