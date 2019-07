Diogo Valente é reforço do Espinho. O português, de 34 anos, que fez a sua formação no Beira-Mar, Feirense e Boavista, desvinculou-se da UD Oliveirense, clube onde jogou durante duas temporadas."Tenho a mesma ambição de quando tinha 20 anos, um grande paixão pelo futebol, uma grande dedicação, um grande profissionalismo. A prova disso é que, por todos os clubes que passei as pessoas têm grandes referências minhas", disse Diogo Valente."É mais um ano num clube histórico como o Espinho. A partir do momento que mostraram interesse foi logo a minha primeira opção. É um orgulho muito grande fazer parte desta equipa", referiu o avançado.Diogo Valente já passou por vários clubes no futebol português como o Chaves, Boavista, FC Porto, Maritimo, Leixões, Braga, Académica, CRF Cluj e Gil Vicente.Em relação ao fim de carreira, o jogador não espera que seja para já: "Até me sentir bem fisicamente, psicologicamente e enquanto conseguir manter esta ambição e paixão pelo futebol, ainda tenho muitos anos para durar".