Duarte Correia é o novo treinador do União da Madeira

Os responsáveis do União SAD já elegeram o novo treinador para a temporada que está à porta. Duarte Correia, de 52 anos, foi o escolhido para liderar uma equipa que vai disputar a Série A do Campeonato de Portuga.





Trata-se do regresso do técnico a uma casa que já conhece, pois, entre 2016 e 2018, esteve à frente da equipa júnior unionista. Licenciado em Educação Física, Duarte Correia passou por outros emblemas, como o Marítimo, tendo exercido funções de adjunto do holandês Mitchel Van der Gaag, ou liderando a equipa B verde-rubra. AD Machico e CF Andorinha foram também clubes que representou em anteriores temporadas.O pontapé de saída dos treinos está agendado para esta quarta-feira, de manhã, no complexo desportivo dos azuis e amarelos, no Vale Paraíso, na Camacha.Para seu adjunto, Duarte Correia, escolheu a antiga estrela do futebol madeirense, Bruno Fernandes, que está também de volta a um emblema que conhece bem, já que, entre 2011 e 2013, envergou as cores unionistas como jogador.Recorde-se que o ex- futebolista Jokanovic é o Team Manager da equipa madeirense , enquanto Luís Teixeira também regressou ao clube, para assumir as funções de secretário técnico.A estreia no Campeonato de Portugal está época, está agendada para o final deste mês, num dérbi frente ao Câmara de Lobos.