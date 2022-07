E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está marcado para amanhã [segunda-feira] o arranque da época 2022/23. É um novo São Martinho mas os objetivos são os mesmos de anos anteriores: lutar pela subida à Liga 3.

Ao entrar na oitava participação consecutiva no Campeonato de Portugal, últimas duas edições lutou pela subida à Liga 3, o emblema do concelho de Santo Tirso foi obrigado a uma reestruturação ao nível do plantel. Na verdade, é um São Martinho transfigurado aquele que vai começar a época 2022/23.

Além da equipa técnica, o clube perdeu também 13 jogadores, a grande maioria para a Liga 3, com os restantes atletas a rumarem para outras competições, uma situação que obrigou a uma maior intervenção no mercado para colmatar as ausências.

A direção presidida por Joaquim Pereira escolheu o treinador José Bizarro para assumir o leme do barco. Será acompanhado pelos adjuntos Manuel Gonçalves, Rui Rego e Hugo Gonçalves.

Confirmadas estão ainda as aquisições de Diogo Silva (ex-Espinho), Luiz Grando (ex-ARC Oleiros), Pierre (ex-Vilarinho), Bruno Simões (ex-Gondomar), André Martins (ex-Montalegre) e Simão (ex-Leixões B). Do Limianos chegam Xavi, João Freitas e Leo Costa.

Outras duas promessas de 20 anos viajaram da Bahia, provenientes do Juazeirense, naquela que será a primeira experiência fora do Brasil para os dois futebolistas. São eles, o defesa direito Breno e o ponta de lança Matheus Abraão, melhor marcador sub-20 da Bahia, com 10 golos.

Quanto a renovações, o clube assegurou a continuidade do guarda-redes Leandro, do médio Nuno Moreira e ainda do extremo Ricardo Pinto.