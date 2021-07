Edgar Davids deixa comando técnico do Olhanense

O Olhanense anunciou esta segunda-feira a saída do treinador holandês Edgar Davids.





"Vem o Sporting Clube Olhanense SAD informar que Edgar Davids deixou de ser treinador da nossa equipa. Desejamos os maiores sucessos pessoais e desportivos para o seu próximo projeto", pode ler-se, nas redes sociais do clube algarvio.Refira-se que o antigo internacional holandês, de 48 anos, chegou ao Olhanense em janeiro deste ano, tendo alcançado 8 vitórias em 19 jogos no Campeonato de Portugal e na fase de acesso à Liga 3, na qual os algarvios terminaram no 3º posto.