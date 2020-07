Elias Franco é reforço do Vidago

Depois das contratações de Pedro Costa, Diamantino Silva e de Fábio Pais, o Vidago apresentou, esta sexta-feira, o quarto reforço para a temporada 2020/21. Elias Franco chega ao clube proveniente do Mirandela.





Na época passada, o brasileiro de 24 anos foi um dos destaques da Serie A do Campeonato de Portugal e em 26 jogos apontou cinco golos. Em Porugal, o jogador alinhou ainda no Vista Alegre, 1º Dezembro e S. Pedro da Cova.Para além da contratação de Elias Franco, o Viadago comunicou ainda que chegou a acordo com Nuno Miguel para a renovação de contrato do médio-centro.