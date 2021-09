Elisson Baiano transfere-se do Marinhense para a 1ª Divisão da Macedónia

Elisson Baiano fez apenas um jogo na Marinha Grande em 2021/22. O reforço do Marinhense para esta época recebeu a oportunidade de jogar na Macedónia e agarrou-a com as duas mãos, tendo sido transferido para o primodivisionário Skopje.





"Em Portugal foi um período muito importante na minha vida, tive muitas aprendizagens, pude crescer como atleta e também como homem. Tenho a certeza que estou muito mais experiente nestes sete anos. Espero um dia poder voltar ao futebol português. O que mais me motivou por jogar na Macedónia do Norte foi a oportunidade de representar um clube de primeira divisão. Sinto que há muito tempo merecia uma oportunidade deste género", vincou o médio luso-brasileiro, de 24 anos, em declarações à assessoria de imprensa.