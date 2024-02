Elvas acusa Bizarro de mentir: «Disse que durante a agressão lhe partiram os óculos, quando não os usava»

O Elvas lançou, nesta quarta-feira, novo comunicado sobre o caso da agressão ao treinador do Moncarapachense, José Bizarro, ocorrida no último domingo no final de um jogo a contar para o Campeonato de Portugal. "Repudiamos os atos de contínua provocação realizados pelo treinador José Bizarro durante todo o jogo e no final do mesmo, para com os sócios, adeptos, atletas e membros da equipa técnica de "O Elvas", tendo o mesmo, envolvendo-se em ofensas verbais muito graves e empurrões com vários elementos da equipa técnica do clube", pode ler-se nesse mesmo comunicado, onde a direção da SAD elvense vai mais longe e acusa o treinador adversário de mentir: "Bizarro mentiu aos jornalistas, dizendo que durante a agressão lhe partiram os óculos, quando não os usava, como pode ser facilmente comprovado pelos vídeos disponíveis". O clube alentejano acusa ainda o presidente dos algarvios de ter "invadido o terreno de jogo, tendo depois sido agarrado e escoltado para fora do recinto desportivo pela polícia, por comportamentos indevidos".

O Elvas reconhece que a agressão ao treinador existiu, condenando esse ato praticado por um elemento do seu staff :"Ocorreu uma agressão física por parte de uma pessoa afeta ao "O Elvas" ao treinador José Bizarro, algo que condenamos veementemente, pois a nossa história e valores não pactuam com a violência. Independentemente das razões, um ato de violência nunca é justificado". Ainda neste comunicado, o Elvas garante que vai colaborar com as autoridades para o esclarecimento da situação e que irá reforçar a segurança de agentes desportivos e adeptos.