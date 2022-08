Esperança de Lagos arranca com a permanência no Campeonato de Portugal como objetivo

O Esperança de Lagos vai participar pela quarta época consecutiva no Campeonato de Portugal e os objetivos do clube apontam para a permanência, criando, ao mesmo tempo, uma base sólida para que num futuro próximo seja possível sonhar com a promoção à Liga 3, conforme sublinhou o presidente do clube, António José Alves, na apresentação do plantel.Rui Capela é o novo treinador, sucedendo a Roberto Alberto, e regressa ao Esperança de Lagos 12 anos depois de ali ter exercido funções como coordenador técnico. Daniel Moreira e Pedro Soares completam a equipa técnica e o grupo inclui ainda o diretor desportivo Paulo Nunes e o secretário técnico Benedito Fernandes.O plantel, que ainda poderá sofrer alguns reajustamentos, é no momento composto pelas seguintes unidades: guarda-redes - Matthaus, Hugo Cardoso (ex-Sacavenense) e João Albino (ex-júnior); defesas - Tiago Coelho (ex-Louletano), Lucão (ex-Santa Cruz de Natal, Brasil), Kainandro, Fabinho (ex-Ayamonte), Estrela (ex-Charneca da Caparica) e Filipe Garcia; médios - Harruna, Nuno Alves, Marquinhos (ex-Frei Paulistano, Brasil), Pedro Simões, Leonardo Nunes, Pedro Duarte e Rodrigo Ferraz (ex-júnior); avançados - Sérgio Neto (ex-Idanhense), Chico Batista, Balelo (ex-Cesarense), Pedro Sampaio (ex-Casa Pia) e Jorge Teixeira.