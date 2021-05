Estrela da Amadora: André Geraldes deixa agradecimento a jogadores e equipa técnica

André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, estava radiante com a subida à Liga Sabseg e, em pleno relvado do Estádio Municipal de Leiria, trocou abraços com jogadores e membros da equipa técnica depois de garantido o principal objetivo da temporada.





"Hoje é o dia dia jogadores e dos treinadores, o Estrela e a Amadora estão de parabéns. A vitória é deles. Como Presidente da SAD falarei no momento certo", afirmou o dirigente, numa curta declaração.Refira-se que o Estrela da Amadora vai defrontar o Trofense na final do Campeonato de Portugal, marcada para o próximo dia 6, às 16 horas, no Estádio Cidade de Coimbra.