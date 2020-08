Estrela da Amadora: Estádio José Gomes vai receber relvado novo

A SAD do Estrela da Amadora já deu início à alteração integral do relvado natural do Estádio José Gomes, na Reboleira. O novo Club Football Estrela da Amadora SAD, que resulta da fusão do Clube Desportivo Estrela com o Sintra Football, irá, assim, disputar os jogos da próxima edição do Campeonato de Portugal num renovado tapete verde.





O objetivo desta parceria com a empresa Sportrelva passa também por preparar as instalações já para os campeonatos profissionais, uma vez que, a curto prazo, o Estrela da Amadora pretende regressar à 2ª Liga.Nas redes sociais, a sociedade liderada por André Geraldes explicou que, além da remoção do relvado e respetiva sub-camada, está também a proceder à inspeção das condições da caixa e sistema de rega e à instalação do novo tapete com sementeira para crescimento.