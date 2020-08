Estrela da Amadora: Horácio Jau e Latón garantidos para 2020/21

Os médios Horácio Jau (22 anos) e Latón (21) - este de características mais defensivas - são reforços do Estrela da Amadora para 2020/21. Os dois jogadores representaram o Sintra Football na última temporada e vão voltar a trabalhar com Rui Santos, técnico que assumiu o comando do novo Club Football Estrela da Amadora SAD - que resulta da fusão do Clube Desportivo Estrela com o Sintra Football e cuja sociedade é presidida por André Geraldes, ex-team manager do Sporting e antigo CEO da SAD do Farense.





Horário Jau e Latón juntam-se, assim, aos outros dois reforços já garantidos para a época que se avizinha: o guarda-redes Filipe Leão (ex-Sintra Football) e o médio Xavier Fernandes (ex-Chaves Satélite).Recorde-se que o Estrela da Amadora vai competir na Série D do Campeonato de Portugal, ocupando a 'vaga' do Sintra Football. O histórico emblema da Amadora disputou, em 2019/20, a Série 2 da 3ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.