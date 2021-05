Estrela da Amadora jogou 10 segundos com 12 jogadores e U. Leiria vai protestar o jogo

Polémica no encontro entre Estrela da Amadora e o União de Leiria. A partida a contar para a 3.ª jornada da fase de acesso à Liga Portugal 2 terminou com um triunfo por 2-1 da formação de Lisboa, mas está longe de estar acabada. Isto porque entre o minuto 82:53 e os 83:03, a equipa da casa esteve com 12 jogadores dentro de campo, superioridade numérica que a equipa de arbitragem reparou pouco depois.



Contudo, Record sabe que os 10 segundos em que o União de Leiria esteve em desvantagem numérica foram suficientes para a formação orientada por Hélder Pereira protestar o jogo com base no erro técnico da equipa de arbitragem, até porque depois do resultado do duelo entre as duas equipas, o Estrela da Amadora passou a liderar a classificação da Zona Sul, com 7 pontos, enquanto que o União de Leiria é terceiro classificado, com apenas 3 pontos.