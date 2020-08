Estrela da Amadora: Madsen e Chapi Romano a caminho

O Club Football Estrela da Amadora SAD está muito perto de garantir a contratação de dois jogadores: o defesa-central dinamarquês Noah Madsen, do Nacional, e o médio argentino Chapi Romano, do Sp. Espinho. Segundo as informações recolhidas por Record, tanto Madsen, internacional pelas camadas jovens da Dinamarca, como Romano, uma das revelações da última edição do Campeonato de Portugal, são seguidos por emblemas da 2ª Liga, mas a SAD liderada por André Geraldes está próxima do acordo com os dois futebolistas e espera apresentá-los ainda esta semana.





Com passagens na formação de Vejle-Kolding e Vejle BK, Madsen, de 18 anos, chegou a Portugal em 2019 para representar os juniores do Nacional. A confirmar-se a transferência para o Estrela da Amadora, 2020/21 vai marcar a estreia do médio no futebol sénior.Quanto a Chapi Romano, de 22 anos, cumpriu em 2019/20 a primeira experiência fora da Argentina, depois de ter vestido as cores de River Plate e Huracán. Na última época, o médio fez 22 jogos e marcou quatro golos com a camisola do Sp. Espinho - entre Campeonato de Portugal (18) e Taça de Portugal (4).O CF Estrela da Amadora SAD - que resultou da fusão entre o Clube Desportivo Estrela e o Sintra Football -, já apresentou 17 caras novas para 2020/21, mas, além destes dois médios, a SAD liderada por André Geraldes ainda vai contratar mais um ou dois defesas-centrais e dois avançados. Até agora foram apresentados os seguintes jogadores para a equipa comandada por Rui Santos e que vai competir no Campeonato de Portugal: os guarda-redes Filipe Leão (ex-Sintra Football), Diogo Santos (ex-Sintra Football) e Fábio Matos (ex-Oriental); os defesas Yuran (ex-Pinhalnovense), Bruno Oliveira (ex-Sintra Football), Filipe Gaspar (ex-Sintra Football), Sérgio Conceição (ex-Académica) e Edu (ex-Leixões); os médios Xavier Fernandes (ex-Chaves Satélite), Horácio Jau (ex-Sintra Football), Latón (ex-Sintra Football), Nuno Sá (ex-Sintra Football) e Diogo Leitão (ex-Leixões); e os avançados Luís Mota (ex-1º Dezembro), Telmo Watche (ex-Farense 1910), Fábio Cruz (ex-Atlético) e João Costa (ex-Bocal).