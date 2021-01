Estrela da Amadora: Muitas mensagens de parabéns no dia do 89º aniversário

O Estrela da Amadora festeja esta sexta-feira o 89º aniversário e o dia tem sido marcado pelas inúmeras mensagens de parabéns, que o histórico emblema tem recebido. Desde figuras históricas que vestiram a camisola do Estrela - como Jorge Andrade ou José Calado - até à presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, muitos fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio para que o clube volte aos patamares mais altos do futebol português.





Recorde-se que este 'novo' Club Football Estrela da Amadora SAD, liderado por André Geraldes, surgiu no último verão fruto da fusão entre o Clube Desportivo Estrela, que militava nos distritais da Associação de Futebol de Lisboa, e o Sintra Football, que participou pela primeira vez no Campeonato de Portugal em 2019/20.O Estrela da Amadora, orientado por Rui Santos, segue no 1º lugar da Série G do Campeonato de Portugal, com os mesmos 30 pontos do Sporting B.