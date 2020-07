Estrela da Amadora: Rui Santos oficializado como treinador

Rui Santos foi oficializado esta segunda-feira como o novo treinador do Club Football Estrela da Amadora SAD, equipa que resulta da fusão do CD Estrela com o Sintra Football e que vai disputar o Campeonato de Portugal.





O antigo braço direito de Fernando Santos no Estoril, de 55 anos, será acompanhado pelos adjuntos José Inácio Costa, Tomás Saraiva e Miguel Alminhas e pelo treinador de guarda-redes Francisco Pitacas.Na última época, Rui Santos, recorde-se, começou por orientar o Sintra Football - era ele que estava no banco quando a equipa eliminou o V. Guimarães na 3ª eliminatória da Taça de Portugal - e terminou a época no comando do Atlético.Antes, o experiente treinador já havia representado Cascais, Fontainhas, 1º Dezembro, Torre, Pêro Pinheiro, Samora Correia, Cartaxo, Fazendense, Atlético (juniores), Belenenses (juniores), Real (juniores) e seleção da Associação de Futebol de Lisboa.