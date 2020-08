Estrela da Amadora: Sérgio Conceição garantido por uma temporada

Sérgio Conceição é reforço do Club Football Estrela da Amadora SAD. O jovem lateral-direito, de 23 anos, representou a Académica em 2019/20 e assinou um contrato válido por uma época. Segundo apurámos, a sociedade liderada por André Geraldes bateu a concorrência de outros emblemas da 2ª Liga que também tentaram assegurar a contratação do filho mais velho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto. O jovem jogador ficou agradado com o projeto e com as condições de trabalho e acabou por optar pelo Estrela - além de existir uma boa relação entre o técnico dos dragões e o líder da SAD do clube amadorense, o que também facilitou o negócio.





Com passagens pelos escalões de formação de PAOK (Grécia), Standard Liège (Bélgica), CIF, Olhanense, Imortal, Académica, Boavista e Varzim, Sérgio Conceição iniciou a carreira sénior na época 2015/16 com a camisola do Felgueiras. Representou ainda Sobrado, Oliveira do Bairro, Sp. Espinho, Cesarense, Chaves Satélite e Académica. Na última temporada, o defesa participou em 13 jogos pelos sub-23 da Briosa na Liga Revelação e marcou dois golos. Pela equipa principal somou duas presenças na 2ª Liga.Sérgio Conceição é o 14º reforço para 2020/21 do 'novo' Club Football Estrela da Amadora SAD, que resulta da fusão do Clube Desportivo Estrela com o Sintra Football. Até ao momento estão assegurados os guarda-redes Filipe Leão (ex-Sintra Football) e Diogo Santos (ex-Sintra Football); os defesas Yuran (ex-Pinhalnovense), Bruno Oliveira (ex-Sintra Football), Filipe Gaspar (ex-Sintra Football) e Sérgio Conceição (ex-Académica); os médios Xavier Fernandes (ex-Chaves Satélite), Horácio Jau (ex-Sintra Football), Latón (ex-Sintra Football) e Nuno Sá (ex-Sintra Football); e os avançados Luís Mota (ex-1º Dezembro), Telmo Watche (ex-Farense 1910), Fábio Cruz (ex-Atlético) e João Costa (ex-Bocal).Além destes, estão ainda a prestar provas no emblema amadorense dois jovens jogadores pertencentes aos quadros do Leixões - e que representaram a equipa sub-23 em 2019/20: o extremo equatoriano Ronald Murillo, de 19 anos, e o lateral-esquerdo português Edu, de 20.